Костюк представил коллективу ЛЖД нового начальника Пиха

Генеральный директор Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины Михаил КОСТЮК совместно с председателем Львовской областной госадминистрации Василием ГОРБАЛЕМ представили сегодня коллективу Львовской железной дороги нового начальника Богдана ПИХА.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА.

Согласно распоряжению Кабмина (№1415-р от 14 июля 2010 г.) от должности начальника «Львовской железной дороги» был освобожден Михаил МОСТОВОЙ.

М.МОСТОВОЙ возглавлял Львовскую железную дорогу с сентября 2006 года.

Справка УНИАН. Богдан ПИХ родился 17 марта 1955 года в с. Твиржа, Мостиского района Львовской области. В 1975 году окончил Львовский техникум железнодорожного транспорта, а в 1987 – Днепропетровский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте».

Трудовую деятельность начал в 1975 году с должности дежурного по станции Мостиска-2. В 1994-2000 годах – первый заместитель начальника Львовской железной дороги, а с 2000 до 2005 года – начальник Львовской железной дороги. С сентября 2006 года занимал должность первого заместителя начальника Львовской железной дороги.