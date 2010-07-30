ТЭО ж/д ветки между Киевом и «Борисполем» подготовят к зиме

Кабинет Министров Украины своим распоряжением № 1567-р от 28 июля 2010 года поручил до 1 декабря т.г. разработать технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта организации железнодорожного пассажирского сообщения Киев – международный аэропорт «Борисполь».

Текст соответствующего документа размещен на сайте правительства.

Согласно документу, финансирование расходов, связанных с разработкой проектной документации стадии «Технико-экономическое обоснование», будет осуществляться за счет собственных средств аэропорта.

Документом оговаривается, что срок реализации проекта строительства – 2010-2012 гг., выполнение функций заказчика по реализации проекта строительства возлагается на государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь».

При этом Министерству транспорта и связи поручено обеспечить проведение в установленном порядке комплексной государственной экспертизы проекта строительства. Министерству экономики, Министерству финансов и Министерству транспорта и связи также поручено во время согласования ТЭО проекта строительства рассмотреть возможность предоставления государственной гарантии на получение государственным предприятием кредита для реализации отмеченного проекта.

Кроме того, Киевской облгосадминистрации, Министерству транспорта и связи, Государственному комитету по земельным ресурсам и аэропорту поручено в установленном порядке решить вопрос о выделении земельных участков для строительства железнодорожного пассажирского сообщения Киев – аэропорт «Борисполь».

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ ранее заявил, что Министерство транспорта и связи Украины и ГП «Международный аэропорт «Борисполь» до декабря 2010 года рассчитывают подготовить технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства железнодорожной ветки Киев – аэропорт «Борисполь», а также дополнительной взлетно-посадочной полосы в аэропорту.

Напомним, проект железнодорожной ветки между Киевом и «Борисполем» обсуждается уже несколько лет. Летом 2008 года Министерство транспорта и связи заявило, что планирует начать строительство железной дороги между Киевом и аэропортом «Борисполь» весной 2009 года и завершить его к чемпионату Европы по футболу Евро-2012.

Планировалось, что скоростной железнодорожный путь соединит аэропорт со станциями «Дарница» и «Киев-пассажирский», а также с метро. Это должен был быть стандартный железнодорожный путь – 8 км, а дальше он бы проходил по уже существующим колеям. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) данного железнодорожного пути тогда разработал институт «Киевгипротранс».

При этом, по данным «Борисполя», изучались два варианта строительства – подземный и надземный. Подземный вариант был рассчитан на 54 месяца строительства, а его стоимость составляла около 5 млрд. грн. Надземный вариант предусматривал строительство сроком 42 месяца, его стоимость – 3,8 млрд. грн.

Японская компания Itochu Corporation, заинтересовавшаяся проектом, сделала презентацию предварительных расчетов строительства всех инфраструктурных элементов будущего проекта, которая составила около 290 млн. долл.