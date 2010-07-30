В курсирующих из Киева в Крым поездах есть свободные места

Железнодорожники обеспечивают спрос пассажиров на билеты в направлении из Киева в Крым, и в поездах есть свободные места.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, по состоянию на утро 30 июля в поездах, которые отправляются 31 июля, незаполненными были 617, в поездах на 1 августа – 579 мест, на 2 августа – 1620 мест, на 3 августа – 1173 мест, на 4 августа – 2296 мест, на 5 августа – 1892 мест, на 6 августа – 1960 мест, на 7 августа – 1203 мест, на 8 августа – 1554 места.

Напомним, в связи с повышенным спросом на пассажирские билеты в крымском направлении Юго-Западная железная дорога назначила дополнительный поезд №289 Киев – Симферополь, который отправится из Киева 31 июля, а прибудет в Симферополь 1 августа. Кроме того, в состав поездов крымского направления железная дорога дополнительно включила: на 30 июля – 15 вагонов, на 31 июля – 17 вагонов и на 1 августа – 15 вагонов.

Всего со станции Киев-Пассажирский в Крым будет отправлено 30 июля – 273 вагона, 31 июля – 267 вагонов и 1 августа – 238 вагонов.

Работы по изучению спроса и назначению поездов продолжаются. В целом в направлении Крыма летом курсируют 35 поездов формирования «Укрзализныци» и 39 поездов формирования железных дорог стран СНГ.