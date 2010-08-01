Глава "Мотор Сичи" заявляет о недостаточном финансировании Ан-70

Украина и Россия недостаточно финансируют работы по созданию среднего военно-транспортного самолета Ан-70.

Об этом вчера заявил председатель совета директоров ОАО «Мотор Сич» Вячеслав БОГУСЛАЕВ, сообщает «Радио Свобода».

По его словам, Украина и Россия финансируют создание самолета Ан-70, но пока еще в меньших, чем предусматривалось, объемах.

«На Ан-70 поступает финансирование из Минобороны России и из бюджета Украины. Мы получаем заказ, но финансирование небольшое, не такое, на которое мы рассчитывали», – сказал он.

При этом В.БОГУСЛАЕВ высказал мнение, что в следующем году ситуация с финансированием проекта исправится.

«Сегодня большая военная делегация прилетает из России в Киев. Уже проходят организационные мероприятия, поступают финансовые потоки. И, конечно, Ан-70 будет взят на вооружение Минобороны Российской Федерации и Украины», – отметил В.БОГУСЛАЕВ.

В то же время он не смог сказать, когда состоятся поставки первого Ан-70.

Как сообщал УНИАН, 31 мая командующий военно-транспортной авиации России генерал-лейтенант Виктор КАЧАЛКИН заявил, что РФ до 2014 года получит первую партию самолетов Ан-70.

Ранее, 30 мая, руководитель Объединенной авиационной корпорации (ОАК) РФ Алексей ФЕДОРОВ в интервью УНИАН сообщил, что оформленных решений относительно Ан-70 со стороны Минобороны России пока еще нет.

«Он (проект Ан-70 – УНИАН) приближается к завершению опытно-конструкторских работ и испытаний. После их окончания, когда станут окончательно понятны характеристики самолета, свое отношение к нему сформируют и ВВС РФ, и другие заказчики. По нашим данным, пока еще ВВС РФ подтверждают свой интерес, но официально оформленных решений по самолета на данный момент нет», - сказал А.ФЕДОРОВ.

Справка УНИАН. Ан-70 принадлежит к новому поколению средних военно-транспортных самолетов короткого взлета и посадки.

Совместная программа военно-транспортного самолета Ан-70 осуществлялась согласно подписанным договорам России и Украины о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонных отраслей промышленности в 1993 и 1999 годах. Уже с 2000 года Россия выражала сомнение в целесообразности продолжения проекта. В мае 2006 года российская сторона официально заявила о выходе из этого проекта. Однако затем появились сообщения о том, что Россия намерена вернуться к его реализации.

Протокол возобновления работ между РФ и Украиной по проектированию и изготовлению самолета Ан-70 был подписан в августе 2009 года во время авиасалона МАКС-2009. В октябре было заключено дополнительное соглашение на проплату первого транша - 150 млн. рублей для завершения летных испытаний Ан-70. С начала 2010 года, по информации Минобороны, в бюджете России на эти цели предусмотрено около 500 млн. рублей.

Главными заказчиками самолета являются Министерства обороны России и Украины.