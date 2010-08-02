ОАО "АвтоВАЗ" сегодня соберет 26-миллионный автомобиль .

25-миллионный автомобиль автозавод собрал прошлым летом. Им был универсал "Лада-Калина".

Ранее сообщалось, что по итогам II квартала 2010 года "АвтоВАЗ" вышел на прибыльность. По итогам квартала чистая прибыль компании составила 1,97 млрд руб.

Фактический объем производства автомобилей вырос во 2-м квартале на 75 проц по сравнению с 1-м кварталом 2010 г и составил 138521 автомобиль "Лада".

Продажи автомобилей выросли на 76399 шт до 156405 машин – почти вдвое больше, чем в 1-м квартале 2010 г.

Прибыль от продаж во II квартале составила 1,37 млрд. руб.

При этом по итогам I полугодия 2010 года убыток до налогообложения "АвтоВАЗа" составил 1,25 млрд руб, а чистый убыток – 612 млн руб., передает ПРАЙМ-ТАСС.