В нижегородском аэропорту из-за смога задерживаются 7 рейсов

Вылет и прилет семи рейсов задерживается в понедельник в нижегородском аэропорту, который несколько дней уже окутан дымом от лесных пожаров, сообщили в понедельник в диспетчерской службе международного аэропорта "Нижний Новгород".

В субботу нижегородский аэропорт из-за сильного задымления перешел в режим работы по фактической погоде. "Задержки рейсов иногда превышают 10 часов", - сказал представитель аэропорта. Всего с пятницы были задержаны или перенесены 23 авиарейса, сообщает РИА Новости.