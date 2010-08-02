В Донецкой обл. на подготовку дорог к зиме освоено почти 70 млн. грн.

В Донецкой области с начала текущего года (по состоянию на 29.07.2010 г.) на выполнение мероприятий по подготовке дорожного хозяйства области к зиме освоено 68,9 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на начальника главного управления жилищно-коммунального хозяйства ОГА Валерия ЛУКАШЕНКО.

Согласно сообщению, с начала года в области отремонтированы городские дороги: капитальным ремонтом 379,8 тыс. кв. м (или 74%) из 512,5 тыс. кв. м; средним ремонтом - 56,9 тыс. кв. м (или 75%) из 75,4 тыс. кв. м; текущим ремонтом - 223,3 (или 67%) тыс. кв. м из 334,1 тыс. кв. м дорожного полотна.

Кроме того, в ОГА отметили, что к зиме предприятиями отремонтирован городской электротранспорт: капитальным и средним ремонтом 55 (или 52%) троллейбусов из 105.; 55 (или 57%) трамвайных вагонов из 96, а также 8 км (или 31%) трамвайной колеи из 25,8 км и 44,8 км (или 44%) контактной сети из 102,1 км. На эти цели с начала года было освоено 7,6 млн. грн.