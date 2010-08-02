Поезда из России прибывают по графику

Никаких задержек в движении поездов в связи с пожарами, возникшими из-за жары во многих регионах России, нет.

Об этом в комментарии УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

«Поезда из России прибывают в соответствии с графиком», – отметили в пресс-службе.

Напомним, лесные пожары в России угрожают более 200 населенным пунктам. Чрезвычайная пожарная обстановка сложилась в 14 регионах России. В результате пожаров на территории РФ погибли 34 человека, более тысячи человек потеряли имущество и остались без жилья.