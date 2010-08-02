Минтранс утвердил схему медосмотров работников ЖД и метро

Министерство транспорта и связи утвердило Порядок проведения медицинских осмотров работников определенных категорий железнодорожного транспорта, метрополитенов и предприятий межотраслевого промышленного железнодорожного транспорта Украины.

Как сообщает УНИАН пресс-служба министерства, устаревшие нормативные документы, которые регулировали медицинские осмотры работников в СССР на протяжении десятков лет, больше в Украине не будут применяться.

Данный приказ определяет процедуру проведения предварительного (во время приема на работу) и периодических (на протяжении трудовой деятельности) медицинских осмотров работников, работа которых связана с обеспечением безопасности движения и обслуживанием железнодорожного транспорта, метрополитенов и предприятий межотраслевого промышленного железнодорожного транспорта, с целью определения их пригодности для выполнения профессиональных обязанностей, профилактики профессиональных заболеваний и производственного травматизма.

Новый Порядок распространяется на предприятия (структурные подразделения) железных дорог, учреждения и организации железнодорожного транспорта общего пользования, метрополитены и предприятия межотраслевого промышленного железнодорожного транспорта государственной формы собственности, Главное управление медицинских учреждений «Укрзализныци» и медицинские службы железных дорог, а также лечебно-профилактические заведения, которые имеют право проводить такие медицинские осмотры.