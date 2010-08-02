Изменилось расписание пригородных электричек повышенного комфорта

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) в связи с проведением путевых работ на перегоне Марьяновка–Кононовка 2-5 августа 2010 изменяет расписание движения электропоездов повышенного комфорта.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ЮЗЖД.

В частности, поезд №825 Гребенка-Киев отправится со станции Гребенка в 16.27, остановка в Марьяновке - 16.49-16.53, Кононовке - 17.07-17.08, Яготине - 17.30-17.32, ст. Переяславская - 17.44-17.46, ст. Березань - 17.59-18.01, ст. Барышевка - 18.14-18.16, Борисполь - 18.42-18.44, им. Г. Кирпы - 18.58- 18.59, Дарница - 19.11-19.14, Киев-Московский - 19.29-19.30, платформа Северная - 19.38.

Поезд №803 Киев-Рокитное отправится с пл. Северная в 19.45, остановка на ст. Боярка - 20.08-20.09, Фастов - 20.47.

Поезд № 807 Шостка-Фастов отправится со станции Бровары в 19.04, ст. Дарница - 19.19-19.22, Киев-Московский - 19.37-19.38, пл. Северная - 19.48-19.51, Вишневое - 20.07-20.08, Боярка - 20.13-20.14, Васильков - 20.24-20.25, Фастов - 20.53.