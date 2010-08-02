Компания ВОЛЯ вводит второй регулярный Интернет-пакет

Компания ВОЛЯ ввела второй регулярный Интернет-пакет без тарификации трафика с фиксированной скоростью 2 Мбит/с, который дополнит действующую линейку Интернет-пакетов.

Об этом УНИАН сообщила руководитель отдела PR компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

При этом, по ее данным, устанавливается два тарифа для нового Интернет-пакета: тариф «ВОЛЯ-Boom» (стоимость 60 грн./мес.) и тариф «ВОЛЯ-Boom+» по специальной цене для абонентов услуги «Воля Преміум ТВ» (50 грн./мес.).

Как сообщила А.СИГДА, в мае 2010 года абонентам компании ВОЛЯ был предложен первый эконом-пакет «ВОЛЯ-Buzz» с фиксированной скоростью 512 Кбит/с без тарификации трафика стоимостью 40 грн./мес. При этом для абонентов услуги «Воля Преміум ТВ» также предлагается специальная цена – 30 грн./мес.

Компания ВОЛЯ предлагает абонентам для пакетов с фиксированными скоростями без тарификации трафика дополнительный сервис Boost-а-day (от англ. – ускорить на день), с помощью которого можно вдвое увеличить скорость доступа в Интернет.

Для всех новых абонентов, желающих подключиться на новый пакет «ВОЛЯ-Boom», в течение августа действует акция «Безлімітний старт», по условиям которой при внесении суммы 25 грн. абонент получает безлимитный доступ в Интернет с пакетом «ВОЛЯ-Boom Promo» и оборудование в пользование на период до 2 месяцев, плюс услуги по подключению.

А.СИГДА также напомнила, что по состоянию на сегодняшний день, компания ВОЛЯ в Киеве предлагает несколько групп Интернет-пакетов для домашних пользователей. Первая и основная группа – это пакеты без ограничения скорости.

Вторая группа – это эконом-пакеты с фиксированной скоростью для абонентов, которые предпочитают невысокую абонентскую плату и соответствующую ей комфортную скорость.

Справка УНИАН. ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером. В целом по Украине обслуживает около 1,7 млн абонентов, включая около 400 тыс. пользователей услуги высокоскоростного доступа в Интернет.

Компания ВОЛЯ предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине Дата-центра.