«Антонов» подписал контракт на поставку двух Ан-148

Государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) 30 июля подписало с российской лизинговой компанией «Ильюшин Финанс Ко.» контракт на поставку двух региональных реактивных самолетов Ан-148, которые будут построены на «Серийном заводе «Антонов» и будут переданы заказчику одной из стран Юго-Восточной Азии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГП «Антонов».

В сообщении отмечается, что срок поставки первого самолета по данному контракту – через 6 месяцев.

Как отметил президент - генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий КИВА, «сегодня подписан первый контракт на поставку Ан-148 заказчику за пределами СНГ. Это результат большой слаженной работы всех партнеров по программе. Работая над Ан-148, мы сделали самолет, который соответствует всем современным нормам безопасности и экологичности».

При этом он добавил, что «получены также дополнения к сертификату, подтверждающие возможность самолета выполнять посадку в автоматическом режиме по категории IIIА ИКАО и выполнять полеты в системе P-RNAV. В результате им заинтересовались не только отечественные, но и зарубежные авиакомпании».

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, и в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

АНТК им. Антонова основан в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимал участие АНТК им. Антонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.

ГП «Антонов» является правопреемником всех прав и обязанностей ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» и на сегодня состоит из главного предприятия и двух филиалов (филиал «Серийный завод «Антонов» и филиал «Антонов-Агро»).