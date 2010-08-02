Начальник Киевского метрополитена намерен уволиться

Начальник КП “Киевский метрополитен” Петр МИРОШНИКОВ намерен уволиться по собственному желанию.

Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы Киевского метрополитена Надежда ШУМАК, комментируя информацию в СМИ о смене руководства столичной подземки.

“Более подробно мы сообщим завтра на нашем сайте. Сейчас я лишь подтверждаю, что МИРОШНИКОВ собрался уволиться. Он принял это решение самостоятельно”, - сказала Н.ШУМАК.

По ее словам, до завтрашнего дня П.МИРОШНИКОВ находится в отпуске и сразу после выхода на работу намерен написать заявление об уходе и передать его в КГГА для прохождения всех соответствующих процедур.

Как сказала руководитель прес-службы, П.МИРОШНИКОВ ожидает, что его заявление будет подписано и просьба будет удовлетворена.