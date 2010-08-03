ЕБРР намерен кредитовать «Укравтодор»

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 28 сентября рассмотрит вопрос выделения «Укравтодору» кредита в объеме до 450 млн. евро на реконструкцию подъездных дорог к Киеву.

Об этом сказано в сообщении, обнародованном на официальном сайте банка.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк (ЕБРР и ЕИБ) планируют предоставить по 450 млн евро каждый «Укравтодору» на финансирование реконструкции дорог на подъездах к Киеву.

Первая фаза проекта предусматривает ремонт секции дороги M-06 Киев – Чоп (14+080 –128+000 км отдельными сегментами), ремонт секции M07 дороги Киев – Ковель–Ягодин (28+080 –64+000 км).

Вторая фаза проекта предусматривает ремонт секции дороги Киев – Чоп (128+000 –152+400 км), ремонт секции дороги Киев – Минск (18+730 –98+000 км); ремонт секции дороги Киев – Одесса (17+740 –87+000 км); ремонт секции дороги Киев – Знаменка (14+470 – 43+345 км), ремонт дороги Киев – Иванкив (11+432 –48+000 км), а также строительство объездной дороги вокруг Житомира.

Предполагается, что реализация проекта начнется в 2010 г., завершится – в 2025 г.

Общая стоимость проекта оценивается в 1,150 млрд. евро.