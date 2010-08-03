S&P изменило прогноз кредитного рейтинга МТС

Служба кредитных рейтингов международного рейтингового агентства Standard & Poor`s пересмотрела прогноз по рейтингам российского оператора мобильной связи ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), владеющего украинским оператором «МТС Украина», со «стабильного» на «позитивный».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе МТС.

Одновременно Standard&Poor’s подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг компании на уровне «ВВ».

Как заявил кредитный аналитик Standard & Poor`s Александр ГРЯЗНОВ, "пересмотр прогноза отражает наши ожидания того, что финансовые показатели МТС останутся высокими в среднесрочной перспективе, несмотря на приобретение ОАО «КОМСТАР - Объединенные ТелеСистемы» («КОМСТАР»; ВВ/Позитивный/-) и устойчиво высокий уровень капиталовложений".

В пресс-службе отмечают, что недавно МТС приняла решение об увеличении принадлежащего ей пакета акций «КОМСТАРа» путем слияния, что не приведет к существенному оттоку денежных средств и не потребует дополнительного финансирования за счет долга. Как следствие, отношение «долг/EBITDA» МТС (1,7х за 12 месяцев, закончившихся 31 марта 2010 г.) вряд ли превысит 2х в ближайшие 12 месяцев. Кроме того, как полагают в рейтинговом агентстве, в долгосрочной перспективе МТС имеет возможность снизить уровень финансового рычага, учитывая, что операционные показатели компании остаются высокими, а рыночные позиции сильными.

«Прогноз «позитивный» учитывает возможность повышения рейтингов в ближайшие 12-18 месяцев. Для повышения рейтингов компании необходимо продемонстрировать устойчивое отношение скорректированного долга к EBITDA на уровне ниже 2х и сократить капиталовложения и (или) выплаты акционерам, что приведет к повышению финансовой гибкости", - пояснил А.ГРЯЗНОВ.

По его словам, повышение рейтингов также предполагает постоянное поддержание ликвидности на достаточном уровне и ожидание того, что позиция ликвидности не ухудшится в результате объединения с «КОМСТАРом».

Справка УНИАН. ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) является ведущим телекоммуникационным оператором в Росси и странах СНГ. Консолидированная абонентская база компании составляет 98,82 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана, Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT.

Сеть ПрАО «МТС Украина» охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 17,52 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2009 год составила 8,2 млрд. гривен. «МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы».

Компания Standard & Poor`s является одним из мировых лидеров в области предоставления независимых высококачественных услуг по оценке кредитных рисков. В штате Standard & Poor`s насчитывается более 10 тысяч сотрудников, которые работают в офисах компании, расположенных в 23 странах мира; в их числе более 1500 аналитиков, из них более 20 — в России на постоянной основе.