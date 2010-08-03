«Укрпочта» назначена ответственной за знаки почтовой оплаты

Министерство транспорта и связи Украины утвердило Положение о порядке издания, введения в обращение и организации распространения знаков почтовой оплаты (ЗПО), согласно которому данные функции являются исключительным правом национального оператора почтовой связи – Украинского государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта».

Об этом говорится в приказе Минтранса «Об утверждении Положения о знаках почтовой оплаты» № 388 от 26 июня 2010 года (зарегистрировано в Минюсте 26 июля 2010 года под №553/17848), который обнародован на сайте Верховной Рады.

Данное положение определяет порядок издания, введения в обращение и

организации распространения знаков почтовой оплаты, к которым относятся почтовые марки, блоки, маркированные конверты и карточки, а также порядок выведения их из обращения.

В частности, определено, что почтовые марки являются проявлением суверенитета государства и как олицетворение суверенитета должны содержать название страны, издающей марку, написанное латинскими буквами, государственный герб страны и номинальную стоимость.

При этом национальный оператор издает ЗПО по тематике и образцам, которые согласовываются с редакционно-художественным советом, состав, функции, права и обязанности которого, в соответствии с Законом Украины «О почтовой связи», определяет Минтранс.

Издание ЗПО проводится национальным оператором по ежегодным тематическим планам, при этом тематика издания ЗПО должна отображать: сюжеты государственного строя Украины; историческое прошлое Украины; культурное наследие украинского народа; достижения в отраслях народного хозяйства; особые события внутренней и международной жизни; выдающихся личностей Украины, которые формируют позитивный имидж государства.

Национальный оператор может также издавать сувенирные почтовые марки, проводить конкурсы среди населения на лучший сюжет ЗПО и др.

Введение в обращение ЗПО осуществляется приказом национального оператора, информация об издании ЗПО освещается в газете «Почтовый вестник», на корпоративном сайте «Укрпочты» и в прочих СМИ.

Национальный оператор организует распространение ЗПО в соответствии с законодательством, в том числе путем реализации по номинальной стоимости другим юридическим и физическим лицам на договорных принципах.

ЗПО могут быть выведены из обращения приказом национального оператора не ранее чем через два года после их введения в обращение.

Организация распространения ЗПО за пределами Украины осуществляется национальным оператором согласно заключенным соглашениям.

Для сохранения национального наследия, обмена ЗПО с другими уполномоченными органами, которые обеспечивают выпуск почтовых марок стран – членов Всемирного почтового союза, организации презентаций и выставок национальный оператор создает архив, музейный и резервный фонды.