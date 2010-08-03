Пассажиропоток на украинско-польской границе вырос на 8%

Пассажиропоток на украинско-польской границе в первом полугодии этого года вырос на более чем 8% - до 5,9 млн. пересечений.

По данным польских пограничников, которые имеет в своем распоряжении УНИАН, за шесть месяцев зафиксировано около 2,2 млн. пересечений границы гражданами Польши, что на 18% меньше показателя первой половины прошлого года.

В то же время количество пересечений иностранцами, среди которых абсолютное большинство украинцев, выросло на 26% - до практически 3,8 млн.

Пассажиропоток на границе Польши с Беларусью и Россией вырос на 23% - до 3,3 млн. пересечений и на 2% - до 0,6 млн. пересечений соответственно.

Как сообщал УНИАН, Пограничная служба Польши в первом квартале текущего года зарегистрировала 2,7 млн. пересечений в пунктах пропуска на польско-украинской границе, что на 8,6% больше, чем за первые три месяца прошлого года.

Справка УНИАН. Пассажиропоток на границе Украины с Польшей, которая с 2004 года входит в Европейский Союз, резко снизился после присоединения страны к Шенгенской зоне в конце 2007 года.

В 2009 году на наземных пунктах пропуска общей границы были зафиксированы 11,7 млн. пересечений, по сравнению с 16,2 млн. предыдущего года, и 19,4 млн. пересечений в 2007 году.