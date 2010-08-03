ХАРП ввел в эксплуатацию второй агрегат A/SP-1200.1

ОАО «Харьковский подшипниковый завод» (ХАРП), один из крупнейших в СНГ производителей подшипниковой продукции, входящий в Индустриальную группу УПЭК, ввел в эксплуатацию второй агрегат A/SP-1200.1 компании Elterma S.A. (Польша) стоимостью 1,892 млн. евро.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УПЭК.

В сообщении отмечается, что новое оборудование установлено в цехе кузнечно-прессового производства (ЦКПП) и предназначено для сфероидизационного отжига поковок колец железнодорожных подшипников в атмосфере защитных газов. Этот процесс принципиально отличается от старой технологии и позволяет получить необходимое состояние поковки для последующей высокоэффективной токарной обработки инструментом с твердосплавными пластинами на станках с ЧПУ. Ранее отжиг поковок производился на агрегатах СТЗ-16 и ДТА-600 без наличия газозащитной атмосферы.

Новое оборудование обеспечивает качество отжига в соответствии с немецким стандартом SEP 1520.

Первый агрегат A/SP-1200.1 стоимостью 1,976 млн. евро в ЦКПП запущен в эксплуатацию в июле 2009 г. Монтаж второго — стоимостью 1,892 млн. евро — начат в мае 2010 года. Производительность — 1400 кг/ч. На проектную мощность оборудование выведено с момента его запуска в эксплуатацию.

По словам президента ИГ УПЭК Анатолия ГИРШФЕЛЬДА, теперь вся продукция ХАРП будет производиться на новом оборудовании, что обеспечит стабильное качество металла и высокую износостойкость подшипников.

«Ввод нового оборудования является одним из этапов подготовки завода к переходу на производство железнодорожных подшипников в соответствии с международным стандартом железнодорожной промышленности IRIS. Это позволит повысить конкурентоспособность нашей подшипниковой продукции на мировом рынке», — отметил А.ГИРШФЕЛЬД.

Как сообщалось ранее, приобретение нового оборудования является частью инвестиционного проекта по модернизации железнодорожного потока ХАРП стоимостью 25 млн. евро. Цель проекта — вывод на рынок линейки новых продуктов для подвижного и тягового состава. В рамках данного инвестиционного проекта запланирован выход на объем производства 1,5 млн. вагонных подшипников в год.

Справка УНИАН. ОАО «Харьковский подшипниковый завод» (АО «ХАРП»), основанное в 1947 году, специализируется на производстве шариковых подшипников общепромышленного назначения и роликовых подшипников для железнодорожного транспорта. Является лидером в СНГ по производству подшипников для сельхозмашиностроительных предприятий.

Продукция ХАРП также используется в автомобильной, горнодобывающей и электротехнической промышленности, металлургии. Всего производит более 500 типов подшипников. Установленная производственная мощность — около 30 млн. подшипников в год. С 2000 года на предприятии действует система менеджмента качества, соответствующая требованиям международных стандартов ISO-9001/2000.

Чистый доход предприятия по итогам 2009 года — 482,9 млн. грн., что на 3,7% выше показателя предыдущего года (2008 г. — 465,3 млн грн.). 2009 год ХАРП завершил с прибылью 35,5 млн. грн. (2008 г. ХАРП завершил с отрицательным финансовым результатом: убыток составил 6,5 млн. грн.).

Индустриальная группа УПЭК (ИГ УПЭК) — одна из крупнейших в Украине частных компаний, специализирующихся в машиностроительном бизнесе, - производитель комплектующих, узлов и оборудования для железнодорожной, автомобильной, сельскохозяйственной, машиностроительной и металлургической отраслей. Потребителями продукции компании являются практически все конвейерные предприятия СНГ.