Мирошников назвал причину ухода с поста главы метрополитена

Начальник Киевского метрополитена Петр МИРОШНИКОВ объяснил, что уходит с должности в связи со сменой команды власти в Киеве.

Как говорится в официальном сообщении пресс-службы КП “Киевский метрополитен”, обнародованном на сайте предприятия, о своем решении уйти с должности 2 августа П.МИРОШНИКОВ объявил во время планового ежемесячного совещания с участием руководителей структурных подразделений и ведущих специалистов метрополитена.

«К руководству городом пришла новая команда, которая берет на себя полную ответственность за жизнедеятельность столицы. И будет правильно, если ключевые позиции городского хозяйства займут люди, которые будут иметь поддержку нового руководства. И это объективная реальность», - сказал он.

П.МИРОШНИКОВ поблагодарил коллектив метрополитена за сотрудничество, отметив, что ему было приятно работать на предприятии с людьми, которых он всегда считал высокопрофессиональными и самодостаточными, которым доверял и которым всегда по силам выполнить сложные задачи.