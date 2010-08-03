Автодвижение через польско-украинскую границу выросло на 6,5%

Автомобильное движение на границе Польши и Украины в первом полугодии т.г. выросло на 6,5% - до 2,32 млн. пересечений.

По данным пограничной службы Польши, которыми располагает УНИАН, за первые шесть месяцев года больше всего вырос поток грузового транспорта - на 12% - до 285 тыс. машин.

Количество пересечений границы частным автотранспортом выросло на 6% - до 2 млн., а автобусами практически не изменилось и составило почти 33 тыс.

По данным польских пограничников, автомобильное движение на польско-украинской границе в первом полугодии было самым большим среди стран, имеющих непосредственную границу с Польшей.

Польско-белорусскую границу в январе-июне пересекло около 1,9 млн. машин, а польско-российскую – около 360 тыс.

В то же время поток грузового транспорта через Белоруссию в Польшу был выше, чем через Украину: почти 380 тыс. машин, что на 10% выше показателей первой половины прошлого года.

Как сообщал УНИАН, пассажиропоток на польско-украинской границе в первом полугодии вырос на 8% - до 5,9 млн. пересечений.