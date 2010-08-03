Железные дороги Украины увеличили отправку грузов на 14%

По итогам эксплуатационной работы за семь месяцев текущего года железными дорогами Украины отправлено почти 198,6 млн. тонн грузов, что на 10% больше планового задания и на 14,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, украинские железнодорожники ежесуточно нагружали в среднем 936,8 тыс. тонн грузов, что составляет 114,1% к аналогичному периоду прошлого года и 105,2% к плановому заданию.

Увеличили этот показатель все железные дороги, в частности, Донецкая – на 8,3%, Приднепровская – на 23,2%, Южная – на 1%, Юго-Западная – 13,8%, Одесская – 24,4% и Львовская – 18,7%.

На протяжении 7 месяцев т.г. в среднем за сутки выгружалось почти 15 тыс. вагонов, что составляет 101% к плановому заданию и почти 111% к уровню прошлого года.

Также выросла эффективность использования вагонов «Укрзализныци», о чем свидетельствует ускорение оборота грузового вагона к аналогичному периоду прошлого года на 0,81 суток (112,1%), к плановому заданию – на 0,92 суток (113,8%). В среднем один грузовой вагон обращался 6,67 суток. Оборот нагруженного вагона составил 3,02 суток и ускорен «Укрзализныцей» к плановому заданию на 0,08 суток (102,6%).

Вместе с тем, снижено время простоя вагона под одной грузовой операцией к плановому заданию на 2,62 часа, к уровню прошлого года – на 2,61 часа и его выполнение составляет 40,68 часа.

Грузовой рейс вагона в среднем составил 508,3 км, что больше аналогичного показателя прошлого года на 1,5%.

Согласно сообщению, за семь месяцев 2010 года улучшены также показатели использования локомотивного парка. Среднесуточный пробег локомотива составил 466 км (105% к плану), среднесуточная производительность – 1301 тыс. т/км брутто (104,7% к плану).