В ФГИУ ожидают предложений по приватизации «Укртелекома»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) обратился к ряду министерств и ведомств с запросом о предоставлении ими своих предложений относительно условий приватизационного конкурса по продаже госпакета ОАО «Укртелеком».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Как отметили в Фонде, запросы, в частности, направлены в Министерство экономики, Министерство финансов, Министерство транспорта и связи, а также в Национальную комиссию по вопросам регулирования связи.

В ФГИУ ожидают предложений со стороны данных ведомств относительно таких конкурсных условий, как досрочное погашение долговых обязательств, сохранение количества рабочих мест, проведение модернизация предприятия и пр.

Как сообщал УНИАН, по словам председателя Фонда госимущества Александра РЯБЧЕНКО, Министерство транспорта и связи, а также некоторые другие министерства выступают за то, чтобы приватизировать «Укртелеком» только после решения ряда проблем, в частности, относительно выделения спецсвязи, достижения договоренностей с кредиторами, которые предоставили «Укртелекому» синдицированный кредит на 500 млн. долл., решения проблем связи на селе.

В то же время, по его словам, реально решить эти проблемы можно будет, только продав данное предприятие частному инвестору, предварительно прописав их в конкурсных условиях.

Справка УНИАН. ОАО "Укртелеком" - монополист на рынке местной связи (более 10,3 млн. абонентов). Компания также оказывает услуги широкополосного доступа в Интернет – более 800 тыс. абонентов, и услуги мобильной связи – более 460 тыс. абонентов.

Доход компании в 2009 году вырос по сравнению с 2008 г. на 2,9% и составил 8,4 млрд. грн.