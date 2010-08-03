ДЖД в июле увеличила перевозку пассажиров на 4%

Донецк. На Донецкой железной дороге перевозка пассажиров дальнего сообщения в июле текущего года увеличилась на 3,7% по сравнению с июлем 2009 года - до 757,293 тыс. человек.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой железной дороги.

Согласно сообщению, в целом в июле т.г. Донецкой железной дорогой было предложено пассажирам дальнего следования 819 304 места, а выкуплено 757 293 билета. Но на ДЖД подчеркнули, что это на 26 855 билетов больше, чем было выкуплено в июле 2009 года.

В пресс-службе отметили, что с целью удовлетворения спроса в перевозках летом Донецкая железная дорога максимально использует собственный эксплуатационный парк пассажирских вагонов. В среднем в сутки задействуется 720-730 пассажирских вагонов.

Одной из основных задач железной дороги сегодня является полное удовлетворение спроса пассажиров в перевозках в крымском направлении. Так, в июле 2010 года на поезда в крымском направлении формированием Донецкой железной дороги было предложено 103 438 мест, а выкуплено 98 349 пассажирских билетов (95%).