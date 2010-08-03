В Грузии началось строительство нового порта

В Ланчхутском районе Грузии на реке Супса началось строительство порта.

Презентация порта с шестью причалами состоялась в администрации муниципалитета Ланчхути.

Строительные работы ведет компания "Блек си продакт". Объект запустят в эксплуатацию к 2012 году, передает Trans-port.

Полностью процесс строительства порта мощностью перевалки 40 млн т грузов в год планируется завершить в 2014 году.

В настоящее время ведутся подготовительные работы - обустройство строительной площадки и дренажные работы. Непосредственно порт займет территорию в 46 гектаров, а инфраструктура и терминалы - 180 га.

Новый порт будет рассчитан на перевалку как нефтеналивных грузов, так и сжиженного газа. Также портом будут переваливаться контейнерные и сухие грузы. Менее половины мощности порта будет рассчитано на перевалку жидких грузов, а остальное на контейнерные и сухие грузы.

Как заявляют в службе по связям с общественностью Ланчхутского муниципалитета, строительство порта имеет большое значение не только для региона, но и для всей страны.