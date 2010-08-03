В Турции курдские боевики подорвали пассажирский поезд

В провинции Эрзинджан на востоке Турции в результате взрыва с рельсов сошли восемь вагонов пассажирского поезда.

Начаты работы по восстановлению поврежденных путей. Движение поездов прервано, сообщает Радио Свобода.

Власти подозревают в организации взрыва курдских сепаратистов. Представитель Департамента государственных железных дорог сообщил: "С рельсов сошли восемь вагонов. Пострадавших нет. Поезд из населенного пункта Дивриги с пассажирскими и грузовыми вагонами следовал в административный центр Эрзинджан. Очевидно, что террористы заложили мину под железнодорожное полотно".

Накануне в результате теракта на юго-востоке Турции погибли четверо государственных чиновников, направлявшихся в провинцию Батман, где боевики Курдской рабочей партии устроили пожар на нефтяном месторождении. На пути следования автомашины с чиновниками сработало взрывное устройство.