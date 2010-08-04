В Луганской области начнут выпускать автобусы «Волжанин»

В Луганской области в ноябре текущего года начнут выпускать автобусы «Волжанин».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Луганского областного совета.

Согласно сообщению, автобусы «Волжанин» будут собирать в АТП № 10911 (Красный Луч). Совместное с россиянами производство планируют организовать, используя средства, выделенные Луганской области Кабинетом Министров Украины на создание новых рабочих мест на территориях, пострадавших от закрытия шахт. Данный проект предусматривает создание в ближайшие три года более 800 рабочих мест.

Справка УНИАН. Краснолучское ОАО «АТП № 10911» осуществляет все виды перевозок: грузовые, пассажирские, внутренные, международные.