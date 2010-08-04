«Лугансктепловоз» увеличил выпуск продукции на 33%

ОАО «Холдинговая компания "Лугансктепловоз" за семь месяцев текущего года выпустило товарной продукции на сумму 386 млн. 106,5 тыс. грн., что на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компания.

Согласно сообщению, компания изготовила 30 секций тепловоза 2ТЭ-116У, из которых 4 секции – по заказу Казахстана. За этот же период изготовлено запасных частей для железнодорожного транспорта на сумму 3 млн. 205 тыс. грн. Выполнение задания по кооперации составило 3 млн. 108,4 тыс. грн. Прочие работы – 818,6 тыс. грн.

В июле холдинговая компания «Лугансктепловоз» отправила заказчикам 8 секций магистрального грузового тепловоза 2ТЭ116У. Из них 6 секций - для российских железных дорог и 2 секции - для заказчика из Казахстана. Кроме того, произведены запасные части для локомотивов, узлы и агрегаты, выполнены другие работы. В денежном выражении стоимость произведенной продукции составила 103,95 миллиона гривен. По сравнению с июлем прошлого года объём производства в компании вырос более чем в 4 раза.

Как отметил председатель правления холдинговой компании Виктор БЫКАДОРОВ, объём производства и в последующие месяцы будет нарастать. Согласно подписанному финансовому плану «Укрзализныци», железнодорожное ведомство планирует приобрести у «Лугансктепловоза» 9 магистральных грузовых электровозов (из них 5 – переменного тока и 4 – постоянного тока), не менее двух электропоездов и три дизель-поезда. Завершены конструкторско-технологические работы над созданием маневрового тепловоза ТЭМ104 мощностью 1200 л.с. для «Укрзализныци». Идёт эскизное проектирование нового магистрального грузового тепловоза ТЭ35 мощностью 3500 кВт.

Пока ещё завод работает в режиме укороченной рабочей недели, но вскоре будет восстановлена полноценная занятость трудового коллектива предприятия, отметили в пресс-службе предприятия.

Справка УНИАН. ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" – крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных грузовых тепловозов и электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов.

”Брянскому машзаводу” (Россия) принадлежит 76% акций «Лугансктепловоза».