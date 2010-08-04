«Богдан» увеличил производство автобусов и троллейбусов

Корпорация «Богдан», один из крупнейших субъектов автомобильного рынка Украины, в январе-июле выпустила на производственных мощностях в Черкассах и Луцке 518 автобусов и троллейбусов, что в 2,94 раза превысило аналогичный показатель января-июля 2009 года (176 ед.).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь корпорации «Богдан» Сергей КРАСУЛЯ.

По его информации, в июле корпорация «Богдан» произвела 105 автобусов и троллейбусов, что на 6,1% больше, чем в июне текущего года (99 ед.) и в 4,2 раза больше, чем в июле 2009 года (25 ед.).

С.КРАСУЛЯ отметил, что рост производства автобусов по-прежнему обусловлен активной экспортной политикой компании.

По его словам, корпорация пока сохраняет планы по выпуску в текущем году 1,3 тыс. автобусов и троллейбусов, что превысит показатель 2009 года в 2,2 раза.

Как сообщалось, корпорация «Богдан» начала реализацию совместного проекта производства троллейбусов в Чехии, а также подписала меморандум с крымскими властями об обеспечении автономии троллейбусами.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» - один из крупнейших субъектов авторынка Украины. Создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в стране мощностей по производству транспортных средств всех типов.

Первая очередь производства средних, больших и особо больших автобусов и троллейбусов в Луцке была введена в эксплуатацию весной 2006 года. Вторую планируется ввести до конца 2010 года.

На сегодня корпорация имеет в своем модельном ряду автобусы и троллейбусы практически всех классов (автобусы малого класса выпускаются в Черкассах) и располагает мощностями по производству 9 тыс. ед. этой техники в год.