Порт «Южный» в июле перевыполнил план по грузообороту на 1,2%

Государственное предприятие «Морской торговый порт «Южный» по итогам работы в июле перевыполнило план по грузообороту на 1,2%. Объем обработанных грузов на причалах порта составил 1 млн. 361 тыс. тонн при плане 1 млн. 345 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе порта.

Согласно сообщению, по сравнению с июнем в июле грузооборот «Южного» увеличился почти на 69%. Основная номенклатура грузов: уголь, железорудный концентрат и карбамид. За вышеуказанный период в порту обработано 47 судов и 11,128 тыс. полувагонов.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Морской торговый порт «Южный» (ГП МТП «Южный») основано в 1978 году, расположено в акватории Аджалыкского лимана, в 30 км на северо-восток от Одессы, является одним из самых глубоководных портов на Черном море. 30 июня 2010 года порт «Южный» возглавил Александр ЛАГОША. До назначения в порт «Южный» он занимал должность генерального директора ЗАО «СК «Авлита».