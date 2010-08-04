«Черниговский автозавод» поставит Хмельницкой ОГА 20 автобусов

Управление образования и науки Хмельницкой облгосадминистрации по итогам проведенного тендера 22 июля выбрало ЗАО «Черниговский автозавод» для поставки 20 автобусов.

Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в «Вестнике государственных закупок».

В сообщении отмечается, что в частности, ЗАО «Черниговский автозавод» поставит автобусы на общую сумму 6,9 млн. грн.

Справка УНИАН. ЗАО «Черниговский автозавод» создано в августе 2003 года. Основной вид деятельности предприятия – производство автобусов малого класса БАЗ 2215 «Дельфин». Производственный процесс охватывает заготовительный, кузовной, сборочный, покрасочный и ремонтно-испытательный этапы. ЗАО «Черниговский автозавод» входит в Корпорацию «Эталон».

Корпорация «Эталон» (Киев) объединяет 21 предприятие. В корпорацию входят Бориспольский и Черниговский автозаводы.