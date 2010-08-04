В Украине проникновение Интернета составляет около 40%

15:50, 04 августа 2010
Транспорт/Связь
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По итогам І полугодия

В Украине проникновение Интернета по итогам первого полугодия 2010 года составило почти 40%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации связи.

«Количество уникальных пользователей сети Интернет составляет почти 40% от общей численности жителей Украины», – сказано в сообщении.

При этом уровень проникновения широкополосного доступа к сети Интернет за указанный период достиг 13,4% от общего количества семей в Украине.

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