ЮЗЖД за 7 месяцев предупредила свыше 100 краж

Работники военизированной охраны Юго-Западной железной дороги за январь-июль 2010 года предупредили 111 краж имущества на сумму 163 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Согласно сообщению, кроме того, за хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах задержаны 2440 человек, на них наложены штрафы на общую сумму 23 тыс. грн.

В июле т.г. охранники предупредили 12 преступлений, задержали и оштрафовали за нарушение правил пребывания на железнодорожном транспорте 351 человека. В частности, злоумышленники пытались повредить приборы и оборудование с целью заработать на сдаче металлолома. Некоторые расхитители спиливают деревья в лесополосах защитных лесонасаждений с обеих сторон путей для последующего использования древесины в домашнем хозяйстве.

В ЮЗЖД напоминают, что за нарушения, связанные с безопасностью движения на транспорте, предусмотрена уголовная ответственность по статьям 277 и 279 Уголовного кодекса Украины.