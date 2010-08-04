Сеть цифрового ТВ построена в 11 облцентрах и Симферополе

Сеть цифрового телерадиовещания построена уже в 11 областных центрах Украины и Симферополе.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Госадминистрации связи со ссылкой на данные, озвученные на коллегии Госадминистрации связи.

При этом, как отмечается в сообщении, в трех из областных центров Украины уже ведется цифровое вещание.

В остальных регионах, по данным Госадминистрации связи, осуществлены организационно-технические мероприятия и проведено тестирование цифрового оборудования и каналов доставки пакета программ.