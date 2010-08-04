Сеть цифрового ТВ построена в 11 облцентрах и Симферополе
16:50, 04 августа 2010Транспорт/Связь
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В 3-х уже ведется
Сеть цифрового телерадиовещания построена уже в 11 областных центрах Украины и Симферополе.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Госадминистрации связи со ссылкой на данные, озвученные на коллегии Госадминистрации связи.
При этом, как отмечается в сообщении, в трех из областных центров Украины уже ведется цифровое вещание.
В остальных регионах, по данным Госадминистрации связи, осуществлены организационно-технические мероприятия и проведено тестирование цифрового оборудования и каналов доставки пакета программ.
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