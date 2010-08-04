Разлившийся мед на 2 часа заблокировал трассу Одесса-Киев

Мед, разлившийся в результате столкновения двух автомобилей в Одесской области, во вторник заблокировал участок трассы Одесса-Киев на целых два часа, пишет в среду одесская газета "Думская", ссылаясь на данные обладминистрации.

"На трассе "Одесса-Киев" столкнулись два автомобиля, которые двигались в одном направлении - "Форд"и "Ивеко". Одна из машин перевозила бочки с медом. В результате ДТП на трассу вылилось 800 килограммов меда. Для очистки проезжей части на место ДТП выехали подразделения МЧС. За несколько часов движение по трассе было восстановлено", - говорится в сообщении. Другие детали, в частности, происхождение злополучного меда, не уточняются, сообщает РИА Новости.