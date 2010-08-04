Ж/д увеличили зерноперевозки во внутреннем сообщении на 43%

За 7 месяцев 2010 года железные дороги Украины перевезли 6,978 тыс. тонн зерновых грузов, в том числе 5,363 тыс. тонн на экспорт (9,121 млн. тонн за 7 мес. 2009 г.), во внутреннем сообщении - 946,2 тыс. тонн (660,5 тыс. т).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Основные виды зерновых грузов, которые перевозятся: пшеница, ячмень, зерно кукурузы, семена рапса и подсолнечника.

По данным ведомства, по состоянию на 4 августа, на припортовых станциях, портовых элеваторах и зерноперевалочных комплексах, а также на пути следования к ним находятся более 2-х тысяч загруженных зерновозов.

Как отмечают в "Укрзализныце", для успешной перевозки нынешнего урожая необходимо улучшать взаимодействие железных дорог с отправителями и грузополучателями груза. В частности, при планировании нагрузки и выгрузки необходимо более четко учитывать перерабатывающие возможности портовых элеваторов и зерноперерабатывающих комплексов, организовывать эту работу с учетом графика подхода судов.

По информации ведомства, также отправители должны понимать, что чем раньше получена информация о грузе, который планируется к перевозке, тем проще организовать нагрузку и перевозку. Автоматизация такой работы успешно проводится с августа прошлого года, и благодаря внедрению в автоматизированной системе «Месплан» электронных заявок на нагрузку грузов удалось значительно сократить непродуктивные простои вагонов и увеличить объемы выгрузки.

Согласно сообщению, инвентарный парк вагонов-зерновозов «Укрзализныци» составляет 11,5 тыс. вагонов, из которых почти 9 тысяч – задействованы в перевозках грузов на железных дорогах Украины, остальные находятся за пределами Украины.

По данным ведомства, в 2010 году улучшено использование вагонов-зерновозов. В частности, по результатам работы в июле текущего года оборот нагруженного зерновоза составил 3,7 суток против 4,01 суток – показателя 2009 года.

Напомним, что тарифы на перевозку зерновых грузов сегодня несколько ниже, чем два года тому назад. Это предусмотрено Сборником тарифов, который вступил в 2009 году.

Справка УНИАН. За 7 месяцев 2009 г. железные дороги Украины перевезли 9,894 млн. тонн зерновых грузов, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2008 г. (5,613 млн. тонн). В частности, 9,121 млн. тонн зерна перевезено на экспорт против 4,373 млн. тонн за 7 месяцев 2008 г. Во внутреннем сообщении за 7 месяцев т.г. перевезено 660,5 тыс. тонн зерновых грузов, что на 60% меньше, чем за аналогичный период 2008 г.