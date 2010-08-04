Volkswagen остановила завод в Калуге из-за дыма

Российский завод немецкого автоконцерна Volkswagen в Калуге остановил производство из-за задымления в цехах, вызванного лесными пожарами в соседних регионах, сообщает Рейтер.

Работа остановлена в том числе и по просьбе сотрудников, обращавшихся в заводской медпункт и жаловавшихся на раздражение дыхательных путей. На открытом в 2008 году заводе мощностью 150.000 автомобилей в год работают более 3.000 человек.

"Пока что остановили до конца дня, решение о возобновлении работы будет приниматься завтра в зависимости от ситуации", - сообщила представитель предприятия Юлия Карулинав среду.

Аномальная жара, которая держится в центральной России несколько недель, вызвала многочисленные лесные и торфяные пожары, едкий дым от которых накрыл обширную территорию, в том числе Москву.

"В Калужской (области) ничего не горит, горит в Рязанской и Тульской", но дым приносит юго-восточный ветер, сказала Карулина.

По ее словам, время простоя завода будет оплачиваться работникам в размере 2/3 от их зарплаты.

Завод в Калуге выпускает 20 моделей автомобилей под брендами Volkswagen, Skoda и Audi, при этом Polo Sedan, Tiguan, а также Skoda Fabia и Octavia производятся в режиме полного цикла, включающего сварку и окраску кузова, а остальные полностью собираются из импортных комплектующих.

В 2009 году завод выпустил 48.500 машин, план на 2009 год - около 90.000. Представитель VW не сообщила, сколько машин не будет выпущено из-за остановки завода, но отметила, что это не повлияет на производственные планы.

Ранее свои заводы из-за жары остановили российские автогиганты Автоваз и ГАЗ, большая часть других автопроизводителей находятся в плановых летних отпусках.

Поселок Грабцево под Калугой, в котором располагается российский завод Volkswagen, находится менее чем в 160 километрах от центра Москвы.

В Калужской области пожаров нет, но очаги возгорания есть в соседних Орловской, Тульской, Липецкой и Рязанской областях, располагающихся на юго-востоке от Калуги, свидетельствует сайт Яндекс.Лесные пожары.