В поезде Евротоннеля "забыли" 7 автомашин с пассажирами

В поезде компании Eurotunnel "забыли" семь автомашин с пассажирами, сообщает ВВС.

Компания Eurotunnel - оператор транспортного тоннеля под Ла-Маншем - проводит расследование случая с забытыми пассажирами, которых довезли из Британии во Францию и обратно, не позволив покинуть поезд.

Семь автомашин остались в поезде в субботу, так как сотрудники по-просту забыли разгрузить один из вагонов.

Ошибка произошла после того, как из-за разлива топлива один из вагонов было решено не загружать. Когда поезд добрался до Кале, служащие разгрузили машины, которые находились в начале состава, однако не заметили автомобилей, погруженных в вагон, следующий за пустым.

Сотрудники Eurotunnel осознали, что произошло, только когда поезд уже возвращался в Кент. Они сделали соответствующее объявление, однако они не смогли что-либо предпринять до тех пор, пока состав не достиг Фолкстоуна в Британии.

"Забытым" пассажирам вернули стоимость билетов и предложили в следующий раз воспользоваться поездом под Ла-Маншем бесплатно.