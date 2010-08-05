Смог в Москве не отразился на работе аэропортов

Смог от пожаров в Подмосковье пока не повлиял на работу столичных аэропортов, сообщили в среду РИА Новости представители "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково".

По их данным, все взлеты и посадки осуществляются по расписанию без сбоев и задержек. В случае изменения расписания рейсов в связи с возрастающим задымлением информация об этом будет доведена до пассажиров и опубликована на сайтах трех столичных аэропортов.

Жаркая погода в московском регионе, несколько недель сопровождавшаяся засухой, привела к возникновению очагов природных пожаров в Подмосковье, в том числе на торфяниках. В области введен режим чрезвычайной ситуации. Каждый день областное управление МЧС регистрирует несколько десятков новых очагов возгорания. Днем их удается потушить, однако на следующий день ситуация повторяется.

Природные пожары из-за аномальной жары и засухи бушуют в 17 субъектах РФ. Режим ЧС объявлен указом президента в семи регионах. По данным Минрегиона, пожары уничтожили в России более 1,9 тысячи домов, без крова остались свыше 3,5 тысячи человек. Погибли 48 человек.