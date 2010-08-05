Производство и продажа новых автомобилей в Китае превысит 15 млн.

Объем производства и продаж новых автомобилей в Китае в 2010 г превысит 15 млн единиц. Как пишет сегодня газета China Daily, с таким прогнозом выступил секретарь китайской ассоциации автопроизводителей Дун Ян, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

По его словам, в настоящее время продолжается тенденция роста объемов продаж автомобилей, однако темпы роста заметно сократились со 124 проц в январе до 17,18 проц в июле. Высокие показатели в начале года, сказал Дун Ян, связаны с низкой исходной базой того же периода 2009 г, когда китайский автопром испытал негативное влияние мирового финансового кризиса. Что касается экспорта авто в этом году, то, по его прогнозу, он может достичь уровня 2008 г или даже превысить его, передает ИТАР-ТАСС.

Китай продолжает удерживать мировое лидерство по объемам производства автомобилей, за шесть месяцев 2010 г с конвейера сошли 8 млн 470 тыс машин.

Что касается объемов продаж, то Китай завоевал здесь мировое лидерство в 2009 г, впервые обогнав по этому показателю Соединенные Штаты. Согласно официальным итоговым данным, в прошлом году на китайском рынке было реализовано 13,64 млн автомобилей, в 2008 г объем продаж составлял 9,38 млн единиц.