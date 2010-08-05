Николаевский морпорт увеличил чистую прибыль на 0,6%

Николаевский морской торговый порт, ведущее предприятие одноименного морского региона Украины и лидер «вторых» по грузообороту украинских морских торговых портов, по итогам I полугодия 2010 года показал положительный финансовый результат. сообщает РЖД-Партнер.

Получена чистая прибыль в объеме 32,5 млн гривен (свыше $4 млн), что на 0,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Данный финансовый результат получен на фоне снижения грузоперевалки предприятия на 16% к I полугодию предыдущего года (-0,6 млн тонн, до 3,39 млн). По итогам года порт также показал снижение (на 13,5% или на 1,24 млн тонн, до 8 млн), однако увеличил чистую прибыль вчетверо – до $7,5 млн.