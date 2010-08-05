В домене .UA сократилось количество доменов ІІІ уровня

Количество доменов третьего уровня в украинском домене .UA в июле 2010 года уменьшилось по сравнению с июнем т.г. на 1%, или на 4,5 тыс., – до 507 тыс. доменов.

Об этом УНИАН сообщили в компании «Хостмастер».

Согласно сообщению, основное падение числа доменов произошло за счет уменьшения количества доменов org.ua – на более 12,8 тыс., в остальных доменных зонах в июле наблюдался прирост.

Сокращение числа доменов org.ua связано с тем, что теперь владельцам доменов этой зоны требуется продление срока действия доменов, тогда как раньше этого не требовалось.

Наибольший прирост количества доменов произошел в доменной зоне com.ua – на более 2 тыс., в зоне cv.ua – на 783 домена, pl.ua – на 629 доменов.

Количество доменов второго уровня в украинском домене .UA увеличилось в июле по сравнению с июнем т.г. почти на 2% – до 9763 доменов.

Справка УНИАН. ООО «Хостмастер» создано в 2001 году ведущими украинскими специалистами в области интернет-технологий – администраторами домена первого уровня .UA и публичных доменов второго уровня *.UA. Все учредители владеют равными долями в уставном фонде предприятия.

ООО «Хостмастер» является специализированным предприятием и ведет деятельность единственного вида – предоставление услуг по администрированию и сопутствующему техническому сопровождению домена .UA и публичных доменов в нем.