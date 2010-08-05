Бригады ЮЗЖД готовы оказывать первую медицинскую помощь

Поездные бригады Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) в условиях аномальной жары готовы оказывать первую медицинскую помощь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель начальника ЮЗЖД Александр ТОЛКАЧЕВ.

«Все составы ЮЗЖД имеют аптечки, все поездные бригады прошли соответствующее обучение и могут оказать первую медицинскую помощь. Кроме этого, на крупных железнодорожных станциях, где имеются вокзалы, у нас работают медпункты, где работают специалисты, которые могут оказать квалифицированную медицинскую помощь», – сказал он.

По данным А.ТОЛКАЧЕВА, на сегодня в парке ЮЗЖД имеется 1500 вагонов, из них 430, которые задействованы в летних перевозках, оборудованы системами кондиционирования воздуха. Все остальные вагоны оборудованы системой вентиляции. «Но сегодня действительно стоит аномальная жара, где-то 39-40 градусов по Киеву, и эта система вентиляции малоэффективна», – отметил он.