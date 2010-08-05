Спрос на поезда крымского направления упадет после 10 августа

Юго-Западная железная дорога прогнозирует некоторый спад пассажирского спроса на поезда крымского направления после 10 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель начальника ЮЗЖД Александр ТОЛКАЧЕВ.

«Сегодня мы наблюдаем устойчивый пассажиропоток, и после 10 августа мы наблюдаем падение, где наличие свободных мест без прицепки дополнительных вагонов у нас ежедневно составляет более 2,5 тыс. На эти ближайшие дни у нас есть в свободной продаже 1000-1200 мест», - отметил он.

В частности, по данным А.ТОЛКАЧЕВА, на 11 августа на сегодня в продаже более 2200 билетов, на 12-е – 4600, на 13 августа – 2500. Он также отметил, что и на сегодня можно купить билеты в крымском направлении.

«Сегодня, в ночь с 4 на 5 августа отправился поезд на Симферополь, заполненный на 80% - было 150 свободных мест. На сегодня еще свободных свыше 490 билетов», - сказал он. А.ТОЛКАЧЕВ также подтвердил, что на некоторые даты в июне-июле билеты были раскуплены полностью и поезда были заполнены на 100% в крымском направлении. «Все остальные дни - 95-96%. Причина в том, что некоторые поезда пользуются повышенным спросом – фирменные поезда», - сказал он.

По данным А.ТОЛКАЧЕВА, на сегодня ЮЗЖД ежедневно из Киева отправляет в крымском направлении 12-13 тыс. пассажиров.