Возврат к именным ж/д билетам решит проблему с перекупщиками

Возврат к именным билетам на поезда позволит решить проблему с перекупщиками билетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил первый заместитель начальника УМВД Украины на Юго-Западной железной дороге Алексей ЛИСОГОРСКИЙ.

Как отметил он, УМВД рассчитывает вернуться к практике именных билетов, соответствующий проект постановления Кабинета министров уже подготовлен.

По его словам, на сегодня размер штрафов и ответственность за перепродажу ж/д билетов не являются эффективным средством борьбы с перекупщиками. В частности, как правило, суд устанавливает штраф в размере около 100 грн., тогда как билеты перепродают на 300-400 грн. дороже.

По словам А.ЛИСОГОРСКОГО, возврат к именным билетам поможет решить эту проблему, а также – эффективнее бороться с кражами в поездах.

Как отмечалось на пресс-конференции, за 7 месяцев т.г. в отношении 6 лиц составлены 13 протоколов об административном правонарушении в связи с перепродажей ж/д билетов.

В свою очередь, заместитель начальника ЮЗЖД Александр ТОЛКАЧЕВ отметил, что гражданин за раз может купить не более 9 проездных документов в кассе. Если больше – необходима групповая заявка начальнику вокзала.