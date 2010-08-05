Польша создала веб-сервис об очередях на восточной границе

Польские власти создали интернет-сервис www.granica.gov.pl, благодаря которому можно проверить время ожидания при пересечении границы с Украиной, Беларусью и Россией.

Как сообщили УНИАН в Министерстве финансов Польши, которому подчинена Таможенная служба, сервис начал действовать с середины июля.

В частности, на сайте можно узнать, сколько часов нужно ожидать, чтобы пересечь границу в пунктах пропуска на польско-украинской, польско-русской и польско-белорусской границе.

Например, перед тем, как ехать в Польшу, на интернет-странице http://granica.gov.pl/index_czasy.php?p=u&c=t украинцы могут проверить, в каком из пунктов пропуска наименьшая очередь, и выбрать именно тот пункт пропуска. Особенно это удобно для тех, кто едет из приграничных областей.

На веб-сайте можно проверить информацию как для грузовых, так и для частных автомобилей.

В министерстве отметили, что в ближайшее время в интернент-сервисе появится дополнительная информация, необходимая для тех, кто пересекает восточную границу Польши.

Как сообщал УНИАН, в первой половине 2010 года пассажирское движение на польско-украинской границе возросло на 8% - до 5,9 млн. пересечений, а автомобильное - на 6,5%, до 2,3 млн. пересечений.