«Богдан» увеличил производство легковых автомобилей

Корпорация «Богдан» в июле текущего года произвела 1885 легковых автомобиля, что на 1,6% больше, чем в прошлом месяце.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь корпорации «Богдан» Сергей КРАСУЛЯ.

По его словам, по сравнению с июлем 2009 года корпорация увеличила производство автомобилей на 1,8%.

Кроме того, в июле т.г. корпорация «Богдан» произвела 125 коммерческих автомобилей Bogdan 2310 рick-up (с начала года – 463), что в 2,5 раза больше, чем в июне 2010 года.

Как сообщал УНИАН, корпорация «Богдан» планирует в 2010 году увеличить выпуск легковых автомобилей почти на 57% по сравнению с 2009 годом – до 22,6 тыс., в первую очередь за счет реализации экспортной стратегии. При этом, согласно прогнозу корпорации, рынок легковых автомобилей в Украине сократится почти на четверть по сравнению с 2009 годом – до 120 тыс. единиц.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству автотранспортных средств разных типов. В ее состав входят 20 компаний, среди которых: автомобильный завод «Богдан» (ЛуАЗ), «Черкасский автобус», «Хюндай Моторс Украина», «Киа Моторс Украина» и другие.

В сентябре 2008 года корпорация «Богдан» ввела в эксплуатацию автомобильный завод по производству грузовиков в Черкассах проектной мощностью 15 тыс. автомобилей в год. Инвестиции в организацию производства грузовиков составили почти 100 млн. грн.

В июне 2008 года корпорация ввела в эксплуатацию завод в Черкассах по выпуску легковых автомобилей мощностью 120-150 тыс. автомобилей в год, инвестировав в этот проект свыше 330 млн. долл.