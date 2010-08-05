Кабмин одобрил проект соглашения между Украиной и Алжиром
О морском торговом судоходстве
Кабинет министров одобрил проект соглашения между правительствами Украины и Алжирской Народной Демократической Республики о морском торговом судоходстве.
Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина, соответствующее распоряжение Кабмин принял на заседании 4 августа.
В сообщении отмечается, что подписание соглашения будет содействовать последующему развитию отношений в сфере морского судоходства между Украиной и Алжиром, углублению торгово-экономических связей, улучшению взаимных условий транзита и перевозок пассажиров и грузов, а также укреплению двусторонних отношений между государствами.
Кроме того, реализация соглашения будет стимулировать развитие сотрудничества в области туризма и налаживание деловых связей.