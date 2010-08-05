Реконструкцию Московской площади завершат до конца года
Попов пообещал
Исполняющий обязанности председателя Киевской городской госадминистрации Александр ПОПОВ заверяет, что реконструкция Московской площади будет полностью завершена до конца этого года.
Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом А.ПОПОВ сказал после ознакомления с ходом реконструкции площади и строительства на ней новой двухуровневой развязки.
Сейчас работы по реконструкции объекта выполнены на 85%: проложены все сантехнические и инженерные сети, полностью построены опоры эстакады (длина эстакады 390 м, вместе с подходами – 600 м), смонтировано 1 тыс. 210 тонн металлических конструкций прогонных строений эстакады, завершены отделочные работы на подземных пешеходных переходах через проспекты Науки, Краснозвездный и 40-летия Октября, построен пешеходный мост через Краснозвездный проспект.
Кроме того, уже завершены работы по прокладыванию высоковольтных кабельных сетей. Продолжаются работы по бетонированию железобетонной плиты автопроезда эстакады: уже уложено 1000 куб. м. Проводятся работы по ремонту железобетонной плиты автопроезда существующего путепровода через железнодорожные пути.
«Введение объекта в эксплуатацию в конце 2010 года увеличит пропускную способность транспортного узла в 1,5 раза, то есть до 12 тысяч автомобилей в час и улучшит экологическое состояние в районе транспортной развязки. Кроме того, значительно улучшится транспортное сообщение как для жителей Голосеевского района и прилегающих районов, так и для транзитного транспорта», – отметил А.ПОПОВ.
В пресс-службе мэрии отмечают, что транспортный узел на Московской площади сегодня один из наиболее загруженных в столице: ежесуточно там проезжает около 120 тысяч автомобилей. Здесь пересекаются две больших магистрали общегородского значения – проспект 40-летия Октября и бульвар Дружбы Народов, Черниговское и Одесское направления. Через Московскую площадь также проходит малое транспортное кольцо столицы.
По словам А.ПОПОВА, строители понимают, что введение объекта в эксплуатацию является важным вопросом, и сегодня ведут строительство полным ходом. Он заметил, что определенное время имела место проблема с комплектацией новой эстакады металлоконструкциями, которые поставляются из России. «Это было одно из объективных обстоятельств, которые давали основания для определенных рисков. Сегодня проблема решена, поставки начались, и идут стабильно. Так что, этот объект мы завершим в нынешнем году, в конце ноября”, – сказал А.ПОПОВ.