Реконструкцию Московской площади завершат до конца года

Исполняющий обязанности председателя Киевской городской госадминистрации Александр ПОПОВ заверяет, что реконструкция Московской площади будет полностью завершена до конца этого года.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом А.ПОПОВ сказал после ознакомления с ходом реконструкции площади и строительства на ней новой двухуровневой развязки.

Сейчас работы по реконструкции объекта выполнены на 85%: проложены все сантехнические и инженерные сети, полностью построены опоры эстакады (длина эстакады 390 м, вместе с подходами – 600 м), смонтировано 1 тыс. 210 тонн металлических конструкций прогонных строений эстакады, завершены отделочные работы на подземных пешеходных переходах через проспекты Науки, Краснозвездный и 40-летия Октября, построен пешеходный мост через Краснозвездный проспект.

Кроме того, уже завершены работы по прокладыванию высоковольтных кабельных сетей. Продолжаются работы по бетонированию железобетонной плиты автопроезда эстакады: уже уложено 1000 куб. м. Проводятся работы по ремонту железобетонной плиты автопроезда существующего путепровода через железнодорожные пути.

«Введение объекта в эксплуатацию в конце 2010 года увеличит пропускную способность транспортного узла в 1,5 раза, то есть до 12 тысяч автомобилей в час и улучшит экологическое состояние в районе транспортной развязки. Кроме того, значительно улучшится транспортное сообщение как для жителей Голосеевского района и прилегающих районов, так и для транзитного транспорта», – отметил А.ПОПОВ.

В пресс-службе мэрии отмечают, что транспортный узел на Московской площади сегодня один из наиболее загруженных в столице: ежесуточно там проезжает около 120 тысяч автомобилей. Здесь пересекаются две больших магистрали общегородского значения – проспект 40-летия Октября и бульвар Дружбы Народов, Черниговское и Одесское направления. Через Московскую площадь также проходит малое транспортное кольцо столицы.

По словам А.ПОПОВА, строители понимают, что введение объекта в эксплуатацию является важным вопросом, и сегодня ведут строительство полным ходом. Он заметил, что определенное время имела место проблема с комплектацией новой эстакады металлоконструкциями, которые поставляются из России. «Это было одно из объективных обстоятельств, которые давали основания для определенных рисков. Сегодня проблема решена, поставки начались, и идут стабильно. Так что, этот объект мы завершим в нынешнем году, в конце ноября”, – сказал А.ПОПОВ.