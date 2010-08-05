ДЖД за 7 месяцев увеличила перевозку грузов на 9%

Донецкая железная дорога (ДЖД) за 7 месяцев текущего года увеличила перевозку грузов на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 79,554 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

В сообщении отмечается, что за 7 месяцев нынешнего года ДЖД перевыполнила план по перевозке грузов на 3,6%, погрузив 79,554 млн. тонн, что составляет 40,1% от общих объемов "Укрзализныци".

В пресс-службе уточнили, что традиционно основным видом груза, который перевозит Донецкая железная дорога, является уголь. В течение 7 месяцев его было погружено 44,857 млн. тонн, что составляет 56,3% от общих объемов перевозок по Донецкой железной дороге.

Кроме этого, одними из основных грузов за этот период были черные металлы – 8 млн. 523 тыс. тонн, флюсы – 7 млн. 487 тыс. тонн, кокс – 4 млн. 915 тыс. тонн, нефтепродукты – 2 млн. 315 тыс. тонн, строительные материалы – 2 млн. 276 тыс. тонн и т. д.

Грузооборот на ДЖД с начала 2010 года составил 21 млрд. 104,8 млн. т/км, это 115,1% к плану и 113,4% к аналогичному показателю прошлого года.

За январь-июль было выгружено 1 млн. 192 тыс. 500 вагонов, что составляет 37,6% от общих объемов "Укрзализныци", это 99,5% к плану и 116,9% к соответствующему показателю прошлого года.

Средний вес грузового поезда брутто составил 3328 тонн, это на 5,7% выше планового показателя и на 3,5% больше аналогичного прошлогоднего показателя. Средняя техническая скорость составила 39 км/ч, что на 3,7% превышает плановый показатель и на 1,3% – прошлогодний.

В пресс-службе подчеркнули, что Донецкая железная дорога в полном объеме выполняет заявки грузоотправителей и своевременно предоставляет подвижной состав, а также готова к повышению объемов перевозок, для этого существует необходимое количество грузовых вагонов.