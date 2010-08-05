Власти Винницкой обл. намерены сдать местный аэропорт в аренду

Власти Винницкой области намерены сдать в аренду имущественный комплекс коммунального предприятия «Аэропорт Винница».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Роман АКСЕЛЬРОД.

Он сказал, что за последнее время Винницкий аэропорт посетили ряд делегаций из Китая, Англии, Польши, которые высказали свою заинтересованность в объекте.

Р.АКСЕЛЬРОД отметил, что в данное время разрабатываются условия аренды объекта, которые будут вынесены на обсуждение депутатам Винницкого областного совета на ближайшей сессии и после их утверждения будет объявлен конкурс на право аренды аэропорта.

«Собственник ведь не увезет с собой аэропорт, он в любом случае останется в Винницкой области, но при этом собственник был бы более заинтересован вкладывать ресурсы в его развитие», - сказал Р.АКСЕЛЬРОД.

Он также добавил, что для этого в договоре о продаже должны быть выписаны четкие правила сдачи в аренду аэропорта, чтобы в случае их не выполнения область имела право вернуть объект в коммунальную собственность.

Как сообщал УНИАН, Компания «Shanti Capital Ltd» (Великобритания) ранее выразила желание принять участие в конкурсе на аренду Винницкого аэропорта. «Shanti Capital» предложила областным властям реализовать инвестиционный проект по развитию аэропорта стоимостью 200 млн. долл.

Справка УНИАН. В декабре 2008 года Кабинет министров открыл международный пункт пропуска через государственную границу для воздушного сообщения в аэропорту "Винница" (Винницкая область).

В мае 2008 Министерство транспорта и связи выдало лицензию аэропорту "Винница" на обслуживание внутригосударственных пассажирских авиарейсов.